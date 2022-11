Příbuzní předsedy ODS v Brně získali městské byty za miliony

Tvrdí, že jmenovaní byli součástí skupiny, která dlouhodobě manipulovala přidělování městských bytů i nebytových prostor – a za to vybírala milionové úplatky, které jim od „klientů“ předával právě Hubálek. „Tyto záležitosti byly vyřizovány na příslušných orgánech úřadu městské části Brno-střed, a to s lidmi, se kterými mě postupně seznámil pan Robert Kerndl,“ vypověděl například Hubálek.

Ten rovněž detektivům sdělil, že Kerndlovi předal úplatek 1,5 milionu korun od rodiny Rekhemových. Bratři Najih a Hussein Rekhemovi za to měli od radnice Brno-střed získat výhodné pronájmy nebytových prostor. Ty jim skutečně politici ODS, jak zjistili redaktoři, v minulosti hojně „přiklepávali“.

„Robert si pro peníze přijel za mnou do Rojetína. K vlastnímu předání došlo tím způsobem, že jsme na popud Roberta sedli do auta, vypnuli mobilní telefony a jeli do obce Lubné, kde jsme si u kravína v autě předali peníze,“ popsal údajné předání peněz Hubálek.