Komentář: Proč ministr Blažek ztrácí nervy

Jako politik byl vždy nad věcí. O to větší je překvapení, že teď najednou ztrácí svůj pověstný klid a opakovaně se ze své funkce vměšuje do živého případu, v němž figurují jeho známí. Jde o takzvanou bytovou kauzou v Brně, tedy manipulaci se stamilionovým městským majetkem, v níž je obviněno několik lidí.

Ministr Blažek to okamžitě označil za systémové selhání represivních složek s tím, že jde jen o špičku ledovce a budou to muset řešit vrcholné orgány veřejné moci. To už opravdu zní trochu jako výhrůžka. Připomeňme, že stížnost proti svému obvinění podává skoro každý a vyhovění některým stíhaným v mnoha kauzách ročně je docela běžné. Není to selhání. Spíše potvrzení, že nejde o formalitu, ale fungující prostředek, kterým se může obviněný bránit.