Politik ODS obviněný v kauze brněnských bytů skončil v nemocnici

Do jaké míry je to pro práci vyšetřovatelů problém, však už nechtěla vysvětlovat.

„Já nevím, co bych vám na to měla říct, prostě je hospitalizovaný. Zatím s tím nijak nepracujeme. A víc bych se k tomu nevyjadřovala,“ uvedla žalobkyně Lastovecká.

Otakara Bradáče policie viní z toho, že vedl organizovanou skupinu, která za finanční úplaty zajišťovala lidem obecní bydlení. On sám při tom využíval svého postavení na radnici, kde předsedal bytové a dislokační komisi.

To, co popisují, staví Otakara Bradáče do nepříjemné situace. Jeho hlavní komplic makléř Červinka se přiznal a usiluje o postavení spolupracujícího obviněného.