První aktéři brněnské kauzy se přiznali

Dva z osmi lidí, které policie stíhá v případu přidělování obecních bytů v brněnské městské části Brno-střed, usilují o postavení spolupracujícího obviněného. Především je to majitel realitní kanceláře PJ-Reality Zdeněk Červinka, který je ve vazbě, a také jeho bývalá partnerka a zaměstnankyně kanceláře Eva Vágnerová.

Vyplývá to z protokolů o výsleších obviněných, které mají Seznam Zprávy k dispozici a o nichž jako první informoval server Aktualne.cz.

„S tím, co se mi klade za vinu, zhruba souhlasím. Něco se mi zdá přehnané, něco bylo jinak. To v průběhu výslechu upřesním,“ uvedl do protokolu na policii makléř Zdeněk Červinka.

„K usnesení uvádím, že toto nerozporuji,“ řekla podobně i bývalá zaměstnankyně realitní kanceláře Eva Vágnerová. I ta chce spolupracovat s policií. „Chtěla bych policii v tomto případu pomoci,“ řekla při výslechu.

Peníze ano. Ale úplatky?

Další z obviněných Radim Suchánek, který byl donedávna členem hnutí ANO, přiznává, že inkasoval peníze za půjčování klíčů od obecních bytů. Tvrdí, že šlo o pětistovky či tisícovky. Nemyslí si ovšem, že to byly úplatky.

„Cítím, že jsem nepřekročil žádnou hranici a myslím si, že žádné úplatky od těchto osob jsem nepobíral, kromě inkriminovaných asi 20 tisíc Kč, které se nastřádaly v průběhu toho období. Vždy jsem jednal z pozice podřízeného zaměstnance,“ tvrdil vyšetřovatelům Suchánek.

Uznává ovšem, že to neměl dělat. „Bylo mojí chybou, že jsem tyto peníze, které jsem bral jako pozornost, přijal. Bylo mi to příjemné, udělal jsem chybu.“

Pro vazebně stíhaného politika ODS Otakara Bradáče, který byl předsedou bytové a dislokační komise na radnici Brno-střed, výslechy ostatních obviněných nevyznívají dobře. Podle informací Seznam Zpráv sám Bradáč zatím nevypovídal.

Seznámení s agentem VO-0153

V obvinění, které Seznam Zprávy prostudovaly, policie píše o tom, že v Brně a jeho okolí existuje nejméně 12 let organizovaná zločinecká skupina. Členy této struktury jsou podle dokumentu komunální politici z Brna, zaměstnanci magistrátu a jednotlivých městských částí, realitní makléři a další lidé.

Případ Otakara Bradáče a spol. je jedním z chapadel této chobotnice, kterou detektivové protimafiánské centrály teď v moravské metropoli rozkrývají. Hlavou měl být komunální politik Bradáč. Ten v bytové a dislokační komisi na radnici Brno-střed zajišťoval, aby vybraní žadatelé získali byty či nebytové prostory. Se zájemci jednal a pomáhal jim s žádostmi, často plnými vylhaných informací, Zdeněk Červinka. Tito dva muži rozdávali úkoly dalším členům skupiny.

Bradáčovu skupinu sledovali policisté dva a půl roku. Nejenže podezřelým odposlouchávali telefony a štěnici nasadili i do auta makléře Červinky. Do jedné z bytových transakcí dokonce nastrčili dva svoje agenty. V protokolu je označují pouze čísly VO-0153 a VO-0074.

Při policejním výslechu realitní makléř Červinka popsal, jak se s agentem VO-0153, seznámil.

„Uvádím, že s agentem, který se mi představil jako Štěpán, jsme se potkal na prohlídce pozemku v Bystrci,“ uvedl Červinka a dodává: „On mi řekl, že shání něco takového, co je uvedené v usnesení, že by chtěl menší byt na investici. A tím vznikl náš kontakt mezi mnou a agentem.“

Tento agent se stal nakonec prostředníkem. Domluvil nájemní byt pro svého známého se jménem Ondřej Janeček. Jednalo se o byt, který měl jít do privatizace. Janeček byl ale ve skutečnosti také policejní agent a to s označením VO-0074. Červinka od něj podle policie přijal úplatek ve výši 350 tisíc korun.

Přijímání úplatků Červinka přiznal, byť je nejprve nazýval „provize za zprostředkování“ a teprve při upozornění státní zástupkyně Petry Lastovecké, že usiluje o postavení spolupracujícího obviněného, uznal, že „to bylo asi ve skutečnosti něco jiného.“

„Byl to úplatek za zprostředkování a byl pro pana Bradáče,“ cituje policie v protokolu realitního makléře. Ten popsal i to, jak se peníze dělily. „Cca 50 tisíc bylo z každého úplatku pro mě, zbytek dostal pan Bradáč.“

O korupci otevřeně mluvila i obviněná Eva Vágnerová. Její bývalý partner a zaměstnavatel Červinka jí prý sám řekl, že předal peníze Bradáčovi.

„Jestli pan Červinka předával panu Bradáčovi peníze – určitě, ale já osobně jsem u toho nebyla. Předával mu to v kanceláři nebo v autě,“ uvedla na policii Vágnerová.

Mám smysl pro fair play

Obviněný technik Správy nemovitostí radnice Brno-střed Radim Suchánek, který kvůli kauze ukončil členství v hnutí ANO a vzdal se mandátu zastupitele v městské části Brno-Černovice, popsal, jak mu Bradáč realitního makléře Červinku představil.

„S tím, že pan Červinka je jeho pravá ruka, neboli člověk, se kterým mám mluvit stejně jako bych mluvil s panem Bradáčem.“

Červinkovi pak Suchánek za úplatu předával klíče od obecních bytů nebo jimi sám prováděl zájemce. Někdejší politik hnutí ANO při výslechu zdůraznil, že se necítí být členem organizované skupiny. Přiznává jen, že dělal to, co mu Otakar Bradáč nařídil. Bál se prý o zaměstnání. To, že přijímal od Červinky peníze, ho mrzí.

„A za toto se stydím,“ uvedl Suchánek.