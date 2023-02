Blažek bombarduje žalobce. Chce informace o kauze, v níž je sám podezřelý

„Jeho zásahy se týkají výhradně jedné živé kauzy, ve které shodou okolností figurují právě jeho kolegové z ODS a on sám jako prověřovaný. To je v právním státě neudržitelné,“ sdělil stanovisko Transparency International její mluvčí David Kotora. Podle organizace kroky Blažka narušují nezávislost justice a jde o nátlak na vyšetřovatele.

V jednom případě dle žádosti reaguje na podnět advokáta, který zastupuje čtveřici podezřelých právě v brněnské bytové kauze. Brněnský právník Jakub Hanák si Blažkovi stěžoval na to, že jeho klienti nedostali přístup do živého spisu k bytové kauze, který obsahuje mimo jiné důkazy shromážděné policií.

A na základě jiných výpovědí Hubálka už udělala tři razie, po nichž část obviněných skončila ve vazbě. Je tak krajně nepravděpodobné, že by dalším možným podezřelých chtěli otevřít přístup do spisu.

„Ministr se zeptal, jak má posoudit podání, které mu bylo doručeno – a to za účelem, aby ministerstvo mohlo podateli odpovědět. Pro takto položený a takto zdůvodněný dotaz postačila pouze obecná odpověď, v níž jsem v intencích trestního řádu zhodnotil obsah podání a dále jsem uvedl, jak by mělo být s podáním naloženo, a jak by měl být podatel vyrozuměn,“ napsal redakci žalobce Daňhel.

„Ptal jsem se pana Daňhela na to, jakým způsobem na to reagoval. On s doktorkou Lastoveckou její vyjádření projednal a to projednání považuje za dostatečné. Já též,“ konstatoval Stříž.