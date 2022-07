Rusové podezřelí z Vrbětic přišli do Česka jako političtí uprchlíci

Ruští manželé, které vyšetřovatelé podezírají, že byli do akce kolem osm let starých výbuchů zapojeni, se do Česka dostali jako političtí uprchlíci. Nikolaj a Elena Šapošnikovi totiž podle zjištění Seznam Zpráv požádali už na začátku 90. let o politický azyl a české úřady jim vyšly vstříc.