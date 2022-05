Před válkou získalo české občanství nejvíc Rusů v historii

Rozhodně nejde o to, že by v Česku přibývalo politických azylantů z Ruska, těch je totiž u nás podle statistik Ministerstva vnitra mezi úspěšnými žadateli naprosté minimum.

Má na území ČR trvalý pobyt a v případě, že není občanem státu EU, musí zde být nepřetržitě alespoň 5 let, u občanů EU alespoň 3 roky (trvalému pobytu předchází přechodný pobyt, který musí trvat také nepřetržitě 5 let).

„Oni jsou schopni člověku, který je tu 20 let a těch 20 let nebyl ve své vlasti, tvrdit, že není v naší společnosti dostatečně silně integrován, a to občanství mu nedat. A může mít třeba i českou manželku a s ní tři děti. A naopak, když je na tom nějaký zájem – typicky ze strany Bezpečnostní informační služby – jede to s tím vyřizováním občanství jak na drátkách,“ uvádí Rozumek.