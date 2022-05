Ruští podnikatelé v Česku nechtějí být Rusové. Mění si občanství

Za pomoc Ukrajině by teď byl zavřen a pokutován. „Skutečně to tak je. Spoustu mých známých zatkli za to, že chodí na demonstrace, a vím o lidech, kteří se do Ruska vraceli z Česka přes Bělorusko a zatkli je hned na letišti v Minsku,“ dodává s tím, že se s rodinou domluvil, že se budou scházet na neutrálním území. „Třeba v Gruzii,“ říká.