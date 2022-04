Že máme pět procent? Ještě uvidíte, říkají lidovci

A ne všichni členové jsou například spokojení s tím, jaká ministerstva strana obsadila nebo jaká jména do nich Marian Jurečka dosadil. Hlavním bodem sjezdu je znovuzvolení Mariana Jurečky stranickým předsedou. Ve volbě nemá žádného protikandidáta.

Lidovečtí politici ale přiznávají, že debata se povede i o preferencích oscilujících kolem pěti procent. Jak velký je to pro straníky problém, se ukáže na tom, s jak velkou podporou delegátů Jurečka ze sjezdu odejde.

„Netěší mne to, ale beru to s rozvahou a nadhledem,“ říká například první místopředsedkyně strany senátorka Šárka Jelínková. Podle ní je předčasné hodnotit dosavadní výsledky lidovců, protože jejich ministři na rezortu zemědělství a životního prostředí se teprve rozkoukávají a navíc je těžké v médiích konkurovat premiérovi. „Je schopný, slušný člověk a dělá velmi dobrou reputaci České republice na mezinárodním poli, ale vnáší i klid a rozvahu dovnitř,“ dodala.

Obdobně mluví i další z místopředsedů strany europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten letos do vedení KDU-ČSL nekandiduje, usiluje totiž o místo ve vedení celoevropských lidovců. I on se domnívá, že odskok ODS „o parník“ je způsoben hlavně postavou premiéra Fialy. „S Petrem Fialou odchází 5 až 10 procent z jejich preferencí,“ míní Zdechovský.

Na rozdíl od Jelínkové Zdechovský tvrdí, že je při pohledu na průzkumy klidný. „Že jsme třetí vzadu, nám to v tuto chvíli nevadí, z našeho pohledu pět procent není špatně. Horší bude, že až půjdeme nahoru, tak aby někteří naši koaliční partneři nebyli překvapeni, že půjdou dolů,“ tvrdí.

Kritici namítají, že strana má zkušené politiky, kteří se na případný vstup do vlády připravovali například v poslaneckých funkcích. S tím souvisí i další výtka některých straníků – výběr rezortů, které strana ve vládě obsadila. Ministerstva práce, zemědělství a životního prostředí sice odrážejí tradiční lidovecké zájmy, některým straníkům ale chybí přesah.

„Byl jsem jeden z těch, kteří říkali, že si máme vzít silová ministerstva – zahraniční věci, obranu nebo vnitro a byl jsme přehlasován,“ popisuje poslanec Ondřej Benešík. On sám v Ostravě již místopředsednický post neobhajuje, chce se prý věnovat zejména práci ve sněmovním výboru pro evropské záležitosti.

„Nebyli schopni překročit vlastní stín, jsme strana zemědělců, přitom máme na víc. Vzali jsme portfolia, která umíme, ale nešli jsme dál. Za Josefa Luxe jsme uměli ukázat, že umíme obranu, umíme evropské věci,“ dodává Benešík, o kterém se jednu dobu mluvilo jako o možném ministrovi zahraničí. Odmítá ale, že by za jeho ústupem z pozic byla zahořklost.

„Šli jsme cestou stabilizace. My jsme potřebovali uklidnit našeho voliče, který v koalici Spolu byl trochu znejistěn, jestli jsme to ještě my a jestli budeme ještě bránit venkov a podobně,“ přiznává například Zdechovský.