„Jurečku známe, ostatní ministry ne.“ V baště lidovců řeší hlavně drahotu

Jméno premiéra je podle nového volebního modelu hlavním argumentem, proč rostou preference ODS. Na úkor dalších stran ve vládní koalici. Kroky Petra Fialy první měsíce ve funkci premiéra České republiky utvrzují jeho voliče, ale lákají i voliče zbylých stran pětikoalice. Ukazuje to první průzkum politických preferencí, který dokázal zohlednit náladu ve společnosti poté, co se premiér Fiala vydal během března do Rusy obklíčeného Kyjeva, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Další dvě strany z koalice Spolu nemají důvod k radosti: TOP 09 se propadla z 6,5 procenta na pět procent a stejně tak KDU-ČSL se propadla o 1,5 procentního bodu na čtyřprocentní úroveň.