Stát vyhodil zaměstnance zámku Štiřín, místo nich najal soukromou firmu

Těm přitom ještě ani neskončila výpovědní lhůta. Je to poprvé, co péče o areál bude zajišťována dodavatelsky.

Kontrakt se týká údržby golfového hřiště, které je v zámeckém parku. Objednávka za 670 tisíc korun je zatím do konce dubna. Ale už byl vypsán tendr na údržbu zeleně v parku i na golfovém hřišti (s předpokládanou hodnotou plnění 2,89 milionu korun), který má pokrýt další půlroční období od května do října. Lhůta pro podání nabídek končí příští pátek.

Tato rošáda některé dosavadní kmenové pracovníky rozlítila. „Tohle vůbec nelze zdravým rozumem pochopit. Představte si, že my jsme od ledna doma za plný plat ‚na překážkách‘, máme dokonce zákaz vstupu do areálu, a místo nás si najali cizí firmu,“ říká jeden z končících zaměstnanců, jenž se s dalšími dvěma kolegy několik let staral o štiřínské golfové hřiště. Své jméno si nepřál zveřejnit, kvůli obavě z dalšího uplatnění na trhu práce.