Strabag žádá vyškrtnutí z „blacklistu“. Putinův přítel není problém, tvrdí

Stavební firma Strabag se ohrazuje proti tomu, že je uváděna mezi subjekty, před nimiž by měli být na pozoru zadavatelé veřejných zakázek.

Zakladatel Datlabu Jiří Skuhrovec Seznam Zprávám řekl, že už v pátek dostali dopis od právního zástupce Strabagu, který se domáhal opravy. Jiří Skuhrovec sice uznal, že Děripaska už jako skutečný majitel nemůže být uváděn, když z české evidence skutečných majitelů byl na konci dubna vyškrtnut, nicméně rizika, že peníze ze stavebních zakázek do Ruska nakonec stejně doputují, podle něj přetrvávají.

„Oni by teď měli nade vši pochybnost doložit, že se ty peníze k panu Děripaskovi nedostanou. Nestačí jen něco tvrdit. Pro všechny veřejné zadavatele to každopádně znamená, že by měli tohoto uchazeče nadále prověřovat,“ soudí Skuhrovec.