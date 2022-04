Ruský boss Strabagu čelí sankcím. I tak může dosáhnout na české peníze

„Nebylo tedy na Rasperii již pohlíženo jako na takzvaný blokovaný subjekt v rámci sankčního režimu USA a společnost Strabag musela následně společnosti Rasperia vyplatit zadržené dividendy za fiskální roky 2017 a 2018, jakož i dividendu za fiskální rok 2019. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale po intenzivní právní analýze nebyly shledány žádné právní důvody pro to, aby byly dividendy společnosti Rasperia nadále zadržovány,“ dodala mluvčí centrály Strabagu v rakouském Villachu.

„Z mého pohledu slib Strabagu není zárukou nevyplacení dividend Olegu Děripaskovi, je to pouze jejich oddálení. Pokud by chtěl Strabag dále soutěžit o veřejné zakázky v EU, měl by poskytnout větší záruky odstřižení se od ruského kapitálu. Zde by měla ČR a EU vyvinout více tlaku na Strabag, aby rozkryl přesnou strukturu a jasně avizoval nevyplacení dividend,“ uvedl pro Seznam Zprávy ředitel protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer.