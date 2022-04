Nemůžeme se jen dívat. Cestu k ruským majetkům najdeme, říká ministr

Nejnovějším úkolem ministra pro legislativu Michala Šalomouna je prozkoumat možnosti, jak zabavovat ruské majetky v Česku. Vláda na tom trvá i přesto, že legislativní rada, které Šalomoun předsedá, by zůstala jen u zmrazování.

„Naše demokracie nemůže dopustit to, aby byla takhle slabá a aby se na tuto situaci, kdy je extrémním způsobem porušováno mezinárodní právo, jen dívala,“ říká ministr v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Sedmačtyřicetiletý právník, který se do vlády dostal jako náhradník za Piráta Jakuba Michálka, je zatím jedním z nejméně viditelných ministrů ve vládě. „Já jsem takový plachý,“ vysvětluje, proč mediálně téměř nevystupuje.

Jak se vám líbí ve vládě?

Zatím to snáším docela dobře. I když jsem si to představoval poněkud lépe.

V čem?

Měli jsme takovou krásnou ideu, že budeme dělat kvalitní zákony a podrobně se o nich bavit. Jenže roste inflace, je tu covid, energetická krize a teď to celé ještě přebila válka. A tahle situace nám to celé rozbila. Je k ničemu udělat za šest měsíců hezký zákon na situaci, která se ale musí řešit hned.

Vy jste byl jeden z těch, kdo napadali covidové zákony předchozí vlády u soudu. Teď jste sám v podobné situaci, že také musíte psát narychlo. Nebojíte se, že teď přijde nějaký právník z opozice a skončíte u soudu zase vy?

Ale to se samozřejmě děje. Kvůli tomu se také měnil pandemický zákon. Ale je fakt, že ten čas teď přebíjí všechno, ale i v tom presu se snažíme dělat maximum možného.

Na co přesně Česko potřebuje ministra pro legislativu? V minulém volebním období tady taková funkce nebyla, máme Legislativní radu vlády…

Ano a šéfem Legislativní rady je člen vlády. Máte samozřejmě možnost to dát některému z klasických ministrů, měl by to být právník, takže logicky ministrovi spravedlnosti. Jenže Legislativní rada vlády je apolitický orgán a její funkce je dělat oponenturu ministerským návrhům.

Pokud bych to měl zvulgarizovat, tak kdyby to byl ten ministr spravedlnosti, mohl by dělat nepěkné věci. Třeba si dát výjimku z připomínkového řízení pro vlastní návrh, protože je přece dostatečně chytrý na to, aby ho napsal dobře.

Takže vy jste ten, kdo na vládě přijde a řekne kolegům: „tak, jak jste to napsali, to máte blbě“? To musíte být oblíbený.

Mám tu moc jim říct, že to mají blbě. A oni to buď mohou, nebo nemusí vzít v úvahu.

Kolikrát jste to za těch prvních 100 dní vlády udělal?

Zatím jsem to ještě takto expresivně neudělal. Jsou tam ale třeba žádosti o zkrácení procedury, kde jsem říkal, že zákon sice spěchá, ale že se to za týden úplně nezblázní. Ale samozřejmě se může stát, že stanovisko rady není úplně v souladu s představou toho ministra.

To se stalo například u ruských majetků v Česku. Legislativní rada vlády je doporučuje pouze zmrazit, ale vláda je chce rovnou zabavit. Vy jste dostal za úkol najít k tomu cestu, jak se vám to daří?

Tady zatím nemohu být příliš konkrétní. Zmrazování se děje, na tom není potřeba nic vymýšlet. Chápu, že to navenek může vypadat, že se nic neděje – my tady bohužel nemáme to moře a jachty, abychom je mohli slavnostně zabavit.

Nechcete být konkrétní, ale nějaké možnosti se tedy hledají?

Naše demokracie nemůže dopustit to, aby byla takhle slabá a aby se na tuto situaci, kdy je extrémním způsobem porušováno mezinárodní právo, jen dívala. Takže nějaké cesty ke konfiskacím se hledají a já věřím, že se naleznou.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Cesty ke konfiskacím se hledají a věřím, že se naleznou, říká ministr Šalomoun.

Co je vaše priorita na následující čtyři roky?

Úplně něco jiného, než co jsem si myslel, když jsem sem přicházel. Po nástupu jsem zjistil, že máme ohromný deficit v transpozičním právu – tedy v přijímání evropského práva. Dostal jsem tu po minulé vládě úplný katalog legislativních kostlivců.

To nezní jako něco, čím by se měl běžný občan znepokojovat. Co nám hrozí, když ty zákony rychle nepřijmeme?

Jednak s námi může být zahájeno řízení o infringementu, nesplnění povinností. První řízení už jsou zahajována a čím později to vyřešíme, tím bude případná pokuta větší. Kdybych to měl spočítat, hrozí nám třeba 2 miliardy. A pak je tady druhá věc – národní plán obnovy, ve kterém je přibližně 180 miliard. Tam jsou platby také navázány na nějaké legislativní milníky, které splněné nejsou. Takže to teď musíme velmi tlačit.

Jak je ten svazek kostlivců tlustý?

Jsou tam věci, na kterých se neudělala ani čárka. Ještě v roce 2019 nám chybělo 6 směrnic, dneska jenom u směrnic je to 36 a dalších 30 nařízení. Nejhůř jsou na tom ministerstva, která vedl pan ministr Havlíček. Dopravě chybí šest směrnic, ministerstvu průmyslu pět. Nikdo jiný v takovém rekordu nevyniká. Takže priorita je uhasit ten evropský požár. Protože ty peníze, které na tom závisí, opravdu potřebujeme.

Vy jste tady hovořil o své roli jakéhosi „hlídače zákonů“. Ale to předpokládám není vaše jediná ambice? V minulosti jste zmiňoval, že byste chtěl zjednodušit právní řád.

To je samozřejmě velká ambice. Ale tam je otázka, jak k tomu přistoupíte. Představte si to v tom hororovém scénáři naší právní džungle. Můžete do toho jít systematicky a postupnými kroky z toho udělat krásný park, nebo do toho vlétnout a prosekat alespoň nějakou cestu, aby bylo vidět na konec. Možnost samozřejmě je, že se prostě zruší všechno, co už neplatí. Jenže máme velký problém poznat, co to je.

To zní příšerně, když to říká ministr pro legislativu.

Já to vysvětlím. Většinou máme předpis, který například říká, že ruší zákony X, Y, Z. Ale třeba komunisté takhle mnohdy nepostupovali a řekli jenom: rušíme všechno, co je s tímto zákonem v rozporu. A teď, co to vlastně je. Ale já se stejně chci vydat jinou cestou. Vybral bych práva a povinnosti malých a středních podnikatelů a zaměřil se na ně.

Tady jsou sice projekty na snižování administrativní zátěže ve stylu: máme formulář o 30 řádcích, uděláme z toho jen 20 řádků. Já to nechci hanit, je to dobrá činnost, ale moje ambice je jiná. Já bych chtěl spíš vytipovat, čeho se můžeme zbavit definitivně.

A čeho bychom se tedy mohli zbavit?

Vláda s tím už začala, vlajková loď je EET. Další věci teď řeším s podnikatelskými asociacemi. Ale dám vám příklad z jiné oblasti – chtěl jsem teď odevzdat značky od motorky do depozita. A musel jsem vyplnit formulář, kde vysvětluju, proč to dělám. K čemu to státu je? A pozor, musím to každý rok aktualizovat. Takže to je favorit na zrušení.

Jste nominovaný za Piráty, jak se vám s nimi spolupracuje? Jste jedním z jejich tří ministrů, neříkají vám třeba, že byste měl být víc vidět?