Ústav pro studium totalitních režimů má novou radu

Ústav se před pěti lety musel vystěhovat z budovy v Praze 3, jejíž nepovedená rekonstrukce a zakonzervování stály kolem 60 milionů korun. Podle předsedy své rady Eduarda Stehlíka by se rád nastěhoval například do Petschkova paláce, kde byla za druhé světové války mučírna gestapa, tedy nacistické tajné policie. Budovu v ulici Politických vězňů v centru Prahy nyní využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobný záměr má i MacDonagh Pajerová, někdejší mluvčí Ministerstva zahraničí a kulturní atašé v Paříži, která nyní vyučuje v pražském centru New York University. Chtěla by rozšířit povědomí o novodobé historii v regionech.

Blažek, který pracuje v ÚSTR na částečný úvazek, ale působí především v Muzeu paměti XX. století a Senátem byl opakovaně zvolen do komise pro ocenění účastníků protikomunistického režimu, by chtěl by přispět k tomu, aby ústav získal renomé a odpovídající sídlo. Uvedl také, že by se v případě zvolení do rady vzdal pracovního úvazku v ÚSTR.