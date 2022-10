Velká část ministrů nepřijde 28. října na Pražský hrad

Pozvání nedostali předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebo Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu.

Ceremoniálu by se měla zúčastnit ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Převzít by, podle dřívějších zpráv serveru Seznam Zprávy, totiž měla vyznamenání pro člena protinacistické odbojové skupiny Tři králové Josefa Mašína in memoriam. Mašínova dcera Zdena Mašínová sama odmítá ocenění od prezidenta převzít.