Vizita: Konec tápání? Platby za státní pojištěnce převezme automat

Za posledních 15 let do roku 2021 stoupla průměrná mzda o 93,5 procenta. Pokud by po stejnou dobu stejně rychle rostly i platby za státní pojištěnce, dosahovala by platba příští rok (podle loňské průměrné mzdy) 1 231 korun. To je skoro o 700 korun méně, než činí aktuální výše (před plánovaným Stanjurovým škrtem). Do zdravotnictví by podle tohoto mechanismu přiteklo ze státního rozpočtu příští rok asi 89 miliard místo zhruba 130 až 140 miliard, které stát příští rok skutečně pošle.