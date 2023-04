Vládní strany by nyní nesložily většinu, ukazuje nový volební model

Preference hnutí ANO vzrostly na 34,5 %, jeho podpora tak dál roste. ODS by získala necelou polovinu jeho hlasů (15,5 %). SPD se drží na 10 %, Piráti si od posledního průzkumu pohoršili na 8,5 %, a příblížili se tak STAN (8 %). TOP 09 se pohybuje těsně kolem pětiprocentní hranice a lidovci by se samostatně do Sněmovny vůbec nedostali. Ukazuje to nový volební model společnosti Median.

Foto: Median Hnutí ANO by od voličů získalo více než třetinu hlasů, ukazuje volební model společnosti Median.

Pokud by se v březnu 2023 konaly volby, do Sněmovny by se nejspíš nedostali ani KSČM (3 %), Přísaha (2 %), Zelení (2 %), Trikolora (3 %) a další strany. Naopak ČSSD atakuje hranici 5 %.

Preference strany PRO, jejíž lídr Jindřich Rajchl svolává o víkendu další protivládní demonstraci, zůstávají nadále tak nízké, že je agentura nemohla zařadit mezi ostatní jmenované subjekty.

Z dlouhodobého pohledu je nejviditelnějším trendem rostoucí podpora opozičního ANO. Jeho preference rostou s menšími výkyvy už dva roky, od dubna 2021.

Podle aktuálního volebního modelu by hnutí ANO získalo 85 poslaneckých mandátů, což by s druhou opoziční stranou SPD (24 mandátů) znamenalo většinu 109 křesel ve Sněmovně. Model ale nezahrnuje možné předvolební koalice. Pokud by ODS, KDU-ČSL a TOP 09 znovu kandidovaly jako jeden subjekt, jejich zisk by mohl být vyšší, než ukazuje model Medianu.