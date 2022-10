Z čeho viní policie muže, na kterém se zaseklo jednání o Praze

Policie Wolfa, na rozdíl od jiných členů grantové komise, nespojuje s žádnými konkrétními zmanipulovanými projekty. Z textu obvinění nevyplývá, že by vědomě ovlivňoval konkrétní dotace v něčí prospěch. Odpovědnost má nést za to, že coby člen komise hodnocení projektů důsledně nekontroloval.

Vyšetřovatelé tímto Wolfovi kladou za vinu, že jako člen komise nezajistil správné hodnocení jednotlivých žádostí o granty. Komise většinou prostě schválila to, co jí předložili úředníci, včetně doporučeného bodového ohodnocení.

„Na začátku ledna zasedla komise v počtu osmi lidí. Trvala asi tři hodiny, grantů bylo sedm set. Procházeli jsme to a přibližně u patnácti grantů jsme měli nějaké dotazy vůči odboru – aby žadatel doplnil informace –, někde třeba scházelo stavební povolení, někde byl malý počet dětí, někde se nám to nezdálo,“ popisuje pro Seznam Zprávy Wolf.

„Nám je kladeno za vinu, že jsme věděli nebo mohli vědět, že tam docházelo k úpravám. Proč nás policie neupozornila? Když věděli, že tam dva lidé mění body, tak proč nám to nezavolali? Nakonec nám vysvětlili, že potřebují, aby ten čin byl dokonán. Jenže tím jsme se stali součástí toho příběhu i my, kteří jsme pouze hlasovali,“ představuje svůj pohled na věc Wolf.

„Miloš Růžička požadoval informaci o žadateli SK Ďáblice s tím, že mají málo bodů a v jednom kritériu obdrželi 0 bodů. Soňa Fáberová mu slibuje, že se na to podívá. Miloš Růžička ji informuje, že má zajištěnou podporu komise na celou částku, ale chtěl by vysoký počet bodů, aby někdo pak neřešil, že nezávislý odborník dal málo bodů a oni to pak politicky honili,“ zaznamenali si vyšetřovatelé.

„FÁBEROVÁ říká kolegovi: LÉBL je ABC BRANÍK, ale není starosta, není nic. Ale tady máš SK ĎÁBLICE a tam teď sedí RŮŽIČKA, je zastupitel a má největší raketu. Těch 46 (bodů) je už schovaných, prostě tam už to teď vypadá jaksi taksi v ňákým průměru, ale u něj to chápu, protože je starosta a strašně to tam trčí. (…) A teď ta VINOŘ, že jo, najednou tam dáváme zase VINOŘI 3 miliony a teď tam sedí ten ŠVARC a ještě jde do rady sedět a je v týhle komisi, je ve výboru, to je prostě střet zájmů jako prase.“