Muž, který změnil Česko jinak, než se čekalo. Příběh Dominika Feriho

Feri podle něj rád stavěl na odiv svou odlišnost – například se i jako teenager velmi formálně oblékal a hrdě chodil mezi spolužáky v kravatě. Bergman, který byl sám komunální politik v Teplicích, kvituje i Feriho politickou kariéru. „Byl pak pro mě šok dozvědět se, že to asi neunesl,“ dodává Bergman.

Do politiky Feriho přivedl někdejší teplický lídr TOP 09 Petr Měsíc. V roce 2014 Feriho jako nestraníka napsal jako náhradníka do teplického zastupitelstva. „Chtěli jsme, aby tam byl mladý člověk. Dominik mi tehdy přišel jako rozumný a pokorný kluk. Když jsem ho oslovoval, ještě mu bylo 17 let, plnoletý byl někdy až těsně před volbami,“ vzpomíná Měsíc.