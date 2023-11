Feri dostal tři roky vězení za znásilnění. Choval se pohrdavě, řekla soudkyně

Během vyšetřování se neprokázalo, že by Feri býval do pití hodil nějakou omamnou látku.

Právě tenhle případ posunul v obvinění případnou trestní sazbu až na 10 let. Dívce totiž bylo 17 let, což také znamená přísnější sazbu. Feri podle státní zástupkyně Gřivnové věděl z facebookové komunikace, že je dívka takhle mladá.

Třetí případ už zasahuje do doby, kdy Feri působil jako poslanec TOP 09. V únoru 2018 ho přišla navštívit do Sněmovny dvacetiletá dívka, které předtím nabídl, aby u něj pracovala jako stážistka.

Verzi této ženy potvrzuje podle soudkyně i to, že Feri jí den po události napsal, že to pokazil, omluvil se a zval ji na oběd. Tato žena se také bezprostředně svěřila matce a kamarádce.

Soudkyně také kritizovala Feriho chování během procesu. Aby ženy s Ferim u soudu nepřišly do kontaktu, musel bývalý politik během jejich výslechu do jiné místnosti, odkud výpovědi žen poslouchal.

Jenže Feri při výsleších například smál tak, až to bylo přes mikrofon slyšet až do soudní síně. Ženy to pak označily za velmi negativní zážitek. Podle zmocněnkyně poškozených dívek to byla taktika - Feri tak chtěl podle ní dívky psychicky rozhodit. „Pan obžalovaný má právo na obhajobu, ale nikoli takto neomaleným a pohrdavým způsobem,“ prohlásila soudkyně Hájková.