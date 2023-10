Státní zástupkyně: Oběť se nemohla Ferimu bránit, bylo jí 17 a byla nezralá

Proces s Dominikem Ferim jde do finále. Bývalý poslanec TOP 09 si patrně ve čtvrtek vyslechne rozsudek v procesu, v němž je obžalovaný za dvě znásilnění a jeden pokus.

Reagovala například na slova Feriho, který se proti obžalobě několikrát ohradil. „To, co je v obžalobě, je nechutné, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ prohlásil Feri už při únorovém zahájení procesu.

Co vypověděly ženy, se přesně neví. Soud už v zimě rozhodl, že při jejich výsleších musí novináři opustit soudní síň. Stejné to bylo při výslechu znalců, podle soudkyně Lenky Hájkové se totiž v jejich posudcích objevovaly citlivé údaje poškozených.

Fotky: Jak to dnes vypadalo u soudu

Do pražského bytu si tehdy Feri přivedl dívku, kterou podle policie osahával a chtěl s ní mít sex. Když vytrvale odmítala, Feri jí údajně nabídl k pití fantu. Dívka pak podle obžaloby částečně ztratila vědomí a Feri s ní měl pohlavní styk.

Právě tenhle případ posunul v obvinění případnou trestní sazbu až na 10 let. Dívce totiž bylo 17 let, což také znamená přísnější sazbu. Feri podle státní zástupkyně Gřivnové věděl z facebookové komunikace, že je dívka takhle mladá.

Feri se už dříve u soudu ptal, proč se dívka sexu nebránila – zvlášť když se věnovala thajskému boxu. Podle žalobkyně Gřivnové je to stereotypní pohled, který dává vinu oběti. Ve stylu: Kdyby se chovala jinak, tak by se to nestalo.