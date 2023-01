Spolupracuji s policií, tvrdil Feri. Jenže u výslechu to nepotvrdil

Až za dva týdny začne soud s bývalým poslancem Dominikem Ferim, bude to poprvé, co zazní jeho obhajoba proti obvinění, že znásilnil tři mladé ženy.

Obecně platí, že stíhaného člověka není možné k výpovědi na policii nutit. Mlčení bývá i častou taktikou obhajoby: Obviněný zkrátka čeká, co vše proti němu vyšetřovatelé nasbírají, a pak se tyhle důkazy snaží rozbít až před soudem.

To bylo ovšem ještě před tím, než policisté šestadvacetiletého Feriho oficiálně obvinili. Tedy v situaci, kdy teprve sbírali informace a vyhodnocovali, jestli se vůbec stal trestný čin. To, co Feri v téhle fázi detektivům řekl, se podle zákona nemůže objevit v obžalobě jako důkaz.