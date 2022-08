Zprivatizovaná cesta k Pravčické bráně? Je to šílené, míní exministr Brabec

Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku připoutal pozornost i k ikonickému místu národního parku Pravčické bráně. Vede k ní jen jedna cesta, na které už přes dvě dekády vybírá od turistů poplatky firma Paal, což je nynější privátní vlastník výletního zámečku Sokolí hnízdo.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítá kritiku senátora Zbyňka Linharta (zvolen za STAN+SLK), že s problémem zprivatizovaného a zmonopolizovaného přístupu k unikátnímu skalnímu útvaru nic nedělal, ačkoliv byl z horní parlamentní komory k řešení vyzýván.

„Já jsem byl naopak jediný ministr, který se tím skutečně zabýval,“ tvrdí nynější opoziční poslanec Brabec.

Pan senátor Linhart Seznam Zprávám řekl, že jste na jeho výzvy fakticky nijak nereagoval, žádná uspokojivá reakce prý na jeho podněty od vás nepřišla.

Není to pravda a je na to řada svědků. I pan Linhart ví, že to není pravda. Jsou k dispozici jeho dopisy i moje odpovědi a kromě toho já jsem i s panem senátorem Linhartem několikrát hovořil ústně v Senátu, kde jsem mu i řekl, jaký je vývoj. A já si naopak troufám říct, že jsem byl prvním ministrem životního prostředí od konce 90. let - tedy od doby, kdy tam je ten současný majitel Sokolího hnízda - který se tím opravdu začal zabývat.

A co jste v té věci udělal?

Zadal jsem Správě Národního parku České Švýcarsko, aby nechala zpracovat studii, jak celý ten problém s přístupem k Pravčické bráně vyřešit. A podle mých informací už by měla být ta studie k dispozici a dokonce už měla být i odprezentována starostům okolních obcí (existenci dosud nepublikované studie posléze potvrdil i mluvčí národního parku Tomáš Salov - pozn. red.)

Co bylo cílem té studie?

Vytvořit tlak na soukromého provozovatele Sokolího hnízda v tom smyslu, že přístup přes jeho pozemek nemusí být jedinou alternativou přístupu k Pravčické bráně. A tu studii jsme zadali my, za našeho vedení ministerstva. A ještě jsme svolali společnou schůzku - a určitě vám to potvrdí i lidé z národního parku - kde byl přítomen i soukromý vlastník Sokolího hnízda. A tam jsme jasně řekli, že očekáváme, že do Sokolího hnízda budou plynout podstatně větší investice než zatím plynuly. Zároveň jsme tam byli informováni - a detaily si už nepamatuji - že se připravuje velká rekonstrukce Sokolího hnízda.

Kdy se toto jednání odehrálo?

Už si to přesně nepamatuji, zda to bylo ještě v roce 2020, nebo v roce 2021. Pravdou je, že to všechno hodně zastínil covid.

Kdo vám tu rekonstrukci Sokolího hnízda konkrétně sliboval?

Byl tam tehdy přímo pan Krenke, majitel Sokolího hnízda. Mluvil jsem tam s ním a on také dobře ví, že jsou v úvaze i jiné alternativní přístupové cesty. Naprosto na rovinu jsme mu tenkrát řekli, že budeme vytvářet tlak na to, aby tam existovaly i jiné cesty. A zároveň, aby významně více peněz z toho měl stát prostřednictvím národního parku.

Já to říkám hlavně proto, že mě zlobí, když toto všechno někdo zpochybňuje a říká, že z naší strany nebyla žádná uspokojivá reakce, když jsme se naopak snažili ten problém řešit. Nevím, jaká by byla uspokojivá reakce. Měli jsme to snad vyvlastnit? Já hlavně vůbec nechápu, jak to mohl někdo v těch 90. letech prodat. Mně to připadá jako šílené.

Podle vás toto není normální podnikání?

Ne. Není pochopitelné, aby někdo vstup do jednoho z nejklíčovějších turistických lákadel de facto zprivatizoval. Byl jsem z toho v šoku, když jsem se to dozvěděl. A moc by mě zajímalo, co bylo tenkrát tím důvodem, proč to ten stát dopustil.

Nikdo mi to nebyl schopen říct. Slyšel jsem jen, že i tehdejší vedení CHKO Labské pískovce protestovalo. Jiná situace by určitě byla, kdyby tím provozovatelem byla třeba obec Hřensko.

1/2

Rozmohlo se nám tu téma vstupu na Pravčickou bránu v NP České Švýcarsko. Pojďme si to srovnat:

- vstupné se zde vybírá 140 let!

- v r. 1992, tedy 8 let před založením národního parku pozemky stát prodal!

- tehdejší správa CHKO se tomu snažila zabránit pic.twitter.com/aZrVqrKlzC — Ministerstvo životního prostředí (@mzpcr) August 2, 2022

My jsme žádali, aby se k celé té záležitosti vyjádřila i současná ministryně Anna Hubáčková. Ona původně nechtěla, že údajně nemá dost informací, ale pak se ukázalo, že už v březnu napsala dopis, v němž ten současný stav de facto hájila jako korektní, přičemž ale posléze sdělila, že skutečným autorem dopisu byl někdo z podřízených. Chápete, že k celé věci zatím nezaujala jednoznačné stanovisko?

Já hlavně nerozumím tomu a nechápu, že se nikdo v tom úvodu nezmínil o existenci té studie, kterou jsem zadal vypracovat a která řeší alternativní přístup. A že k tomu už dříve proběhlo i nějaké jednání, o kterém ví i vedení národního parku. Paní ministryni to mohl někdo říct. Nechápu, kde došlo k tomu informačnímu zkratu, ale přičítám to i tomu požáru, kdy bylo nutné primárně řešit jiné věci.

Z vašeho pohledu je tedy ten problém řešitelný?

Já jsem tu hotovou studii zatím ještě neviděl, a tudíž nemohu posoudit, zda ten alternativní přístup je technicky možný. Ale mé informace byly takové, že ano.