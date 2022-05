Poslanci přepisují „lex Hnilička“. Sport má řídit agentura podobná VZP

Bylo to dítě tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a kritici od samého počátku tvrdili, že jde o trafiku pro „zlatého kluka z Nagana“ Milana Hniličku, v té době poslance ANO a vládního zmocněnce pro sport.

Řeč je o Národní sportovní agentuře (NSA), jejímž posláním měla být podpora sportu a správa sportovních dotací. Záměr ale skončil nezdarem a agentura ve skutečnosti nepracuje tak, jak bylo zamýšleno.

Poslanci vládní koalice proto nyní pracují na novele, která má celou instituci reinkarnovat. NSA jako taková zůstane, má se ale výrazně změnit.

Zmizí například postavení předsedy coby neodvolatelného vládce nad celou agenturou.

Změn mají doznat také kritéria, která musí předseda splnit. I ta totiž byla ušita přímo na míru někdejšímu hokejovému brankáři, který se dal do služeb agentury. Nově třeba politici vládní koalice počítají s tím, že by šéf NSA měl mít vysokoškolské vzdělání.

„Cílem není dělat revoluci“

Novela je téměř napsaná, dojednávají se jen detaily. Následně jí musí schválit předsedové všech pěti koaličních stran a její garanti z řad poslanců a senátorů ji chtějí projednat ještě i se sportovními svazy, olympioniky nebo opozicí.

„Cílem není dělat žádnou revoluci, jde o nastavení mechanismů kontroly a zodpovědnosti. Snažíme se vytvořit model podobný VZP,“ komentuje záměr pro Seznam Zprávy lidovecký poslanec David Šimek, který za KDU-ČSL na novele spolupracuje.

Pokud půjde vše podle plánu, platit by měla již od ledna 2023.

„Národní sportovní agentura nastartovala velmi špatně a pomalu. Potvrdil to i audit, který se dělal již v minulém roce za Andreje Babiše,“ připomíná událost, která nakonec stála místo v čele agentury do té doby „nezpochybnitelného“ Hniličku. Ten nedlouho poté, co vyšly potíže NSA najevo, kvůli „velkému pracovnímu vytížení“ odstoupil.

„Současný zákon by mohl kandidovat na jeden z nejhorších vůbec,“ podotýká občanský demokrat Karel Haas, který na novele rovněž spolupracuje. „Zeptejte se kohokoliv ze sportovního prostředí, jestli agentura funguje dobře. Z 90 procent řeknou, že nefunguje,“ dodává.

Pod drobnohledem

Podle informací Seznam Zpráv má novela zavést orgány, kterým se nyní pracovně říká „správní rada“ a „dozorčí rada“.

Správní rada by byla jmenována premiérem z rozhodnutí vlády. Samostatně by byl kabinetem nejprve zvolen šéf NSA, pak jeho místopředseda a pak další tři členové.

Předseda agentury by byl členem „správní rady“ a klíčová rozhodnutí by byla závislá na rozhodnutí většiny. Členové by byli jmenováni na pět let a byli by honorováni tak, jak bývá ve státní správě zvykem.

Dozorčí rada by je pak měla kontrolovat. Její členy by z poloviny vybrala Sněmovna a z poloviny Senát. Dohromady by jich mělo být deset a jejich funkční období by mělo být čtyřleté.

Pokud zjistí, že správní rada neplní zadané úkoly, dá podnět vládě, která o osudu výkonného vedení agentury rozhodne. Členové dozorčí rady ale nemají být běžně honorováni, stát by jim měl hradit jen náklady vzniklé výkonem funkce.

Autoři novely ale připouštějí, že například délka volebního období, ale i počty členů se můžou ještě změnit, rozdělení působnosti na výkonný a kontrolní orgán ale nikoliv.

Vzdělání i praxe

V současnosti je jmenován předseda Národní sportovní agentury vládou na návrh premiéra a jedině tímto způsobem může být i odvolán, pokud se dopustil zvlášť závažného prohřešku. Jeho funkční období je jinak šest let.

Z tohoto pohledu by jej mohla úkolovat jen vláda. Jenže každý ministr má na starost svůj vlastní resort a je nereálné, aby ještě vedle toho reálně dokázali kontrolovat, co se děje v agentuře.

Předseda si pak podle svého vybere místopředsedy. Další pozice pak jsou jen poradenské.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, proměnit se mají i požadavky na erudici šéfa NSA. Někdejšímu premiérovi stačilo, když to byl člověk starší 30 let a prokázal se tím, že pět let strávil v řídících funkcích v rámci sportu.

„Pro řízení jednoho z ústředních orgánů státní správy, jako je Národní sportovní agentura, má být vysokoškolské vzdělání standardem. Důležitá je pak i prokazatelná praxe v manažerské pozici a zkušenosti ze sportovního prostředí,“ líčí navrhované podmínky poslanec Haas.