RRTV: Pořad Sama doma přehnanou propagací Reprofitu porušil zákon

Foto: Radek Vebr, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání došlo k přímému nabádání diváků k využití služeb kliniky na umělé oplodnění, která patří pod zdravotnický holding FutureLife Andreje Babiše.

Česká televize podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušila zákon kvůli nepatřičné propagaci reprodukční kliniky Reprofit v pořadu Sama doma.

Podle RRTV byla v pořadu přímo propagována služba Reprofit a docházelo k jejímu nepatřičnému zdůrazňování. Klinika na umělé oplodnění patří pod Futurelife Andreje Babiše.

Klinika byla v pořadu zmiňována průběžně jako ve vizuální tak audio podobě a překročila tak zákonné meze povolené pro umístění produktu. Dále se název objevoval v interiérech zařízení, na oblečení zaměstnanců a hosté diskutovali o konkrétních službách kliniky.

RRTV vytkla, že mohlo dojít k motivaci diváků k zakoupení služby kvůli přílišnému užívání superlativ. V pořadu zazněla například věta: „Reprofit je jediné centrum v ČR, které ženám nabízí konkrétní moderní zákroky,“ nebo „reprofit je v mnoha směrech výjimečné, moderní a komplexní pracoviště, které v České republice nemá obdoby.“

Česká televize má sedmidenní lhůtu na sjednání nápravy za nezajištění zabránění přímého nabádání k nákupu služeb v pořadu podle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. Tento díl Sama doma byl jedním z důvodů pro odvolání generálního ředitele Jana Součka.

