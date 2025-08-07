RRTV: Pořad Sama doma přehnanou propagací Reprofitu porušil zákon

Článek
Česká televize podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušila zákon kvůli nepatřičné propagaci reprodukční kliniky Reprofit v pořadu Sama doma.
Podle RRTV byla v pořadu přímo propagována služba Reprofit a docházelo k jejímu nepatřičnému zdůrazňování. Klinika na umělé oplodnění patří pod Futurelife Andreje Babiše.
Klinika byla v pořadu zmiňována průběžně jako ve vizuální tak audio podobě a překročila tak zákonné meze povolené pro umístění produktu. Dále se název objevoval v interiérech zařízení, na oblečení zaměstnanců a hosté diskutovali o konkrétních službách kliniky.
RRTV vytkla, že mohlo dojít k motivaci diváků k zakoupení služby kvůli přílišnému užívání superlativ. V pořadu zazněla například věta: „Reprofit je jediné centrum v ČR, které ženám nabízí konkrétní moderní zákroky,“ nebo „reprofit je v mnoha směrech výjimečné, moderní a komplexní pracoviště, které v České republice nemá obdoby.“
Česká televize má sedmidenní lhůtu na sjednání nápravy za nezajištění zabránění přímého nabádání k nákupu služeb v pořadu podle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. Tento díl Sama doma byl jedním z důvodů pro odvolání generálního ředitele Jana Součka.