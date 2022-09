Vizita: Konec covidu v Čechách? Optimismus je patrný, ale rizika také

Bylo by hezké, kdyby následující měsíce nekomplikovala kromě situace geopolitické také situace zdravotní. Naděje nejsou malé, ale přehlížet rizika by bylo hloupé. A tak věnujme dnešní Vizitu zase po čase covidu.

Důležitou informací je, že v Česku nadále převažují omikronové varianty BA.4 a BA.5 a žádná, která by je nahradila, není v tuto chvíli na obzoru. To se sice může změnit během pár týdnů, ale v tuto chvíli se zdá, že by vývoj vakcín mohl „dohnat“ vývoj viru, protože vakcíny vyvinuté přímo na zmíněné varianty byly schváleny evropským regulátorem a měly by být na cestě do Česka.