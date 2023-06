Putin musí Prigožina rychle zlikvidovat, říká expert

Šéf ruské žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu ránu oznámil, že jeho jednotky mají pod kontrolou vojenská zařízení v Rostově na Donu, a pokud s ním nebude mluvit ruské ministerstvo obrany, vytáhnou na Moskvu.

Co to pro Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina znamená a jak nyní bude režim nejspíše reagovat, nastínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy Michael Romancov, politický geograf specializující se na Rusko.

O co podle vás Prigožin hraje?

S největší pravděpodobností hraje o svou budoucnost. Těžko říct, co se tam stalo, proč se rozhodl právě v tento okamžik k takhle zásadnímu vystoupení. Jestli kvůli jeho neochotě podřídit se tlaku, kterému byla Vagnerova skupina vystavena ze strany ministerstva obrany, jestli mu došla trpělivost, nebo jestli mu, jak se říká lidově, teče do bot, netuším. To je něco, co se z veřejných zdrojů nedá poznat. Z nějakého důvodu ten člověk dospěl k názoru, že mu tohle razantní vystoupení možná přinese politické body nebo zachrání kůži. Je podstatné říct, že to není vystoupení proti režimu, ale proti jedné jeho části. On to od začátku rámoval do toho, že Putin a Rusko jsou klamáni ministerstvem obrany.

Jak na celou tu situaci může reagovat běžný Rus, žijící v Rusku s informacemi, které jsou mu tam oficiálně dostupné?

Určitě jsou z toho lidé perplex, protože na tohle nejsou fakt zvyklí. Ten režim celý stál na základu, že všichni jsou za Putinem, že nikdo není proti němu. Že ti, co jsou proti němu, jsou buď zrádci, nebo agenti Západu. Prigožin byl ale součást velké šťastné rodiny stojící za Putinem. A najednou tohle.

Může se stát, že lidé, byť tam mají omezené informace a jsou pod vlivem propagandy, začnou o celé situaci více přemýšlet?

Stát se to může, ale v tento okamžik pro to nevidím žádný důvod.

Rozhovor jsme mezitím byli nuceni přerušit kvůli avizovanému projevu ruského prezidenta Vladimira Putina, pokračujeme v něm po zhruba pěti minutách.

Jaký jste z Putinova projevu měl pocit?

Snažil se vystupovat nesmírně rozhodně. Upřímně řečeno, ten tón řeči byl téměř stejně dynamický, jako když vyhlašoval válku na Ukrajině. Tedy speciální vojenskou operaci. Už dlouho jsem ho neviděl v takové rétorické pozici.

On-line přenos ze sobotních událostí v Rusku Situaci v Rusku, kdy Vagnerova skupina obsadila vojenská zařízení v Rostově na Donu a vyhrožuje, že potáhne na Moskvu, sledujeme v on-line přenosu. Putin: Je to zrada, povstalce neutralizujeme

Co bylo zásadní?

Kladl důraz na to, že je to dýka do zad vražená zemi, která bojuje. Srovnal to, a to on dělá vždycky, s historickými momenty. Připomněl tedy rok 1917 nebo konec 16. století a začátek 17. století, tedy Rusko před nástupem Romanovců, což je často opakovaná linka v jeho veřejných vystoupeních. Upozorňuje tím na to, že země byla rozkolísaná zejména zevnitř, to vlastně umožnilo, že na ni útočili zvenčí. Nakonec prohlásil, že reakce ruského státu bude tvrdá, rozhodná, spravedlivá.

Řekl také, že „osnovatelé vzpoury“ budou tvrdě potrestáni. Znamená to tedy likvidaci Prigožina?

V tento okamžik to je jediný možný logický závěr.

Může tento krok Putina posílit, nebo naopak nějakým způsobem oslabit?

To záleží na tom, jak rychle se mu to povede. Když se mu to podaří skutečně rychle, tak ho to posílí. Když se to bude prodlužovat, tak samozřejmě ne.

Takže s každým dalším videem, které si Prigožin nahraje na internet, bude Putinův problém narůstat?

Určitě ano. Ale upřímně řečeno, když se mu to podaří rychle, tak se mu to podaří v řádech desítek hodin. Ona to zase není úplná sranda, když se něco takového děje, na to zareagovat. Ale když se to bude táhnout dny, neřkuli týdny, tak je to jednoznačná známka slabosti.

Existuje pro Prigožina nějaká ústupová vesta? Plán B, kdyby se mu současná akce nepodařila? Je na světě země, která ho může přijmout a dát mu azyl?