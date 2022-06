Bleší trhy v Praze mají namále. Město tam chce raději školu

Akce má povolení k provozu do konce června, provozovatelé a městská část Praha 9 aktuálně jednají o podmínkách prodloužení minimálně do konce letošního roku a případně i na delší období.

„Zároveň však platí, a upozorňujeme na to provozovatele bleších trhů dlouhodobě, že s rozvojem Poděbradské a Kolbenovy ulice bleší trhy v této lokalitě nechceme,“ uvádí pro Seznam Zprávy Tomáš Portlík (ODS), starosta městské části Praha 9.

Zmíněné ulice procházejí touto dobou výraznou proměnou. Místo hal a skladišť tam developeři stavějí jeden bytový dům vedle druhého. A pro pozemek, který se o víkendu plní milovníky bleších trhů, by si Praha představovala lepší využití.

Jednatel společnosti Flohmarkt, která bleší trhy provozuje, mluví o tom, že Praha 9 ho s povolenkou drží v šachu a nutí ho prodat část pozemků. „A tvrdí, že je to na školu. Já jsem řekl, že jestli to bude na školu, tak jim vyjdu vstříc,“ tvrdí Lukáš Svoboda a zmiňuje, že na jednání začátkem června se domluvili, že se začne zpracovávat smlouva na odkup pozemků.

„Nechají si zaměřit část, kterou by chtěli koupit a udělají si znalecký posudek a od toho by se měla odvíjet cena,“ dodává jednatel.

Součástí nabídky má také být, že se v územním plánu změní určení pozemků, na kterých bleší trhy probíhají, na stavební. Zatímco starosta tvrdí, že o to jednatel a vlastník pozemků usiluje, protože se mu tak zhodnotí, samotný Lukáš Svoboda to odmítá. „Já o to úplně tak nestojím. Já stavět nechci, netoužím po tom,“ říká organizátor trhů.