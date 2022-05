Bleší trhy táhnou. Češi na nich hledají levný nákup

Rozrůstající frontu čekajících tvoří lidé mluvící mezi sebou ukrajinsky nebo rusky a mlčenliví čeští senioři, ve kterých roste napětí z čekání. „Sem tam sem zajdeme. Přišli jsme se podívat, co dnes mají. Je to zvědavost, ale i ceny nás lákají,“ připouštějí dvě seniorky.

O chvíli později přichází do fronty za nimi i zhruba sedmdesátiletý vysportovaný muž, v novém trekovém oblečení a s velkým batohem. „Možná,“ odpovídá podezíravě na otázku, jestli je Čech a na další dotaz, jestli do fronty přišel kvůli inflaci neochotně přitakává. „Něco na tom samozřejmě je,“ souhlasí.

Zákazníky poctivě upozorňuje na některé „háčky“. „Je to rostlinné máslo,“ říká obchodnice paní, která má zájem o kostku margarinu za 35 korun a reportéry zase opraví, že kilo sýru je skutečně za 150 korun, ale není to gouda, ale „goldi“.

„Chodí víc lidí, je to znát. Chodí víc Ukrajinců,“ všímá si Michaela, že poslední týdny zájem o její zboží roste. Na pražské bleší trhy jezdí zhruba půl roku. Přes týden shání zboží a o víkendu prodává. „Vyděláte si tím na normální život. Ale, jak se všechno zdražuje, tak je to těžší a těžší,“ zmiňuje obchodnice, že inflace jí samotné komplikuje živobytí.

„Trhy pořádáme už dvacet let. Poslední dva měsíce zažíváme boom. Před čtrnácti dny jsme měli absolutní rekord. Nedokážeme spočítat lidi v autech, ale přes turnikety dorazily čtyři tisíce lidí. S těmi, co přijeli auty, to odhadujeme na sedm tisíc,“ říká Lukáš Svoboda.