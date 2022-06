Glosa: Máš psa, zaplať předem pokutu. Primitivní příplatek nepomůže nikomu

S nápadem z kategorie nemoudrých přišli ve Vejprtech. Radním tam lezou na nervy psi – přesněji řečeno stížnosti na ně –, a tak se rozhodli zvířata zdanit. Hloupost je to z mnoha důvodů. Nejprve si ale řekněme, proč by nás mělo zajímat severočeské dvouapůltisícové městečko. Inu proto, že myšlenka, s níž tamní politici vyrukovali, patří do kategorie, které se rády virálně šíří do dalších okresů a krajů. Zastavme ji, dokud je čas, volám.