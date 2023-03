Čecha popravili pěti ranami v bulharských horách. Teď odsoudili jeho přítele

Stavební inženýr Libor Mirovský z Prahy byl zavražděn pěti výstřely do zad v říjnu 2008. Jeho tělo bylo ukryto na odlehlém místě v horách poblíž bulharské metropole Sofie, ale po pár dnech je náhodně objevil sběrač šípků.

Od počátku vyšetřování podezírala bulharská policie ze spáchání vraždy Mirovského obchodního partnera Nikolu Molčana, Čecha s bulharskými kořeny. Motivem měly být peníze z jejich společného podnikání – budovali totiž apartmánový komplex na pobřeží Černého moře. Policie tehdy Molčana zadržela, ale soud jej následně propustil z vazby.

Molčan měl v Bulharsku kontakty do vysokých politických pater. V roce 2018, deset let po vraždě, byl například tlumočníkem delegace firmy Inercom, chtěla od ČEZ koupit za 8,5 miliardy korun její tamní divizi. Molčan svoji vinu dlouhodobě odmítal. „Nemám s tím aboslutně nic společného. Libor byl můj kamarád,“ řekl v roce 2019 Seznam Zprávám.

Přestože měla nyní prokuratura v ruce jen sérii nepřímých důkazů, soud se nakonec přiklonil k verzi obžaloby a Molčana před dvěma týdny odsoudil, zatím nepravomocně, na 8 let do vězení. Že se tak stalo, je i zásluhou Petry Mirovské, sestry zavražděného. Ta posledních 14 let neúnavně ve spolupráci s právníky dávala nové podněty bulharským úřadům.

Mirovská zároveň zastávala v soudním procesu pozici soukromého žalobce. „V Bulharsku má podobné postavení jako ten státní, vznáší obvinění a navrhuje důkazy proti obžalovanému,“ vysvětluje Petra Mirovská, jinak právnička se specializací na obchodní právo.

Foto: archiv rodiny Mirovských Zavražděný český podnikatel Libor Mirovský.

Protože v průběhu soudního procesu zemřela advokátka, která zastupovala rodinu zavražděného, musela se ujmout pozice soukromého žalobce právě Mirovská. „Závěrečné řeči obžaloby i obhajoby se točily kolem toho, jestli odsoudit Molčana na nepřímých důkazech. U nich jsme se snažili prokázat, že jsou dostatečné k nepochybnému prokázání viny,“ popisuje Mirovská.

„Když pak soudkyně po hodinové poradě senátu vynesla rozsudek, kdy uvedla, že o Molčanově vině nemá žádné pochybnosti, byla to pro mě chvíle absolutního štěstí. Nikdo už v to po těch letech nedoufal,“ dodává Petra Mirovská.

Mezi klíčové nepřímé důkazy patřil zejména mobilní telefon zavražděného Libora Mirovského, se kterým manipuloval Molčan v době, kdy již Mirovský nebyl naživu. Po svém člověku poslal mobilní telefon letecky do České republiky. Tam jej přebral Molčanův český řidič, který z něj měl na základě instrukcí od Molčana odeslat SMS zprávu rodině Libora Mirovského.

Mělo to vyvolat dojem, že je Mirovský stále naživu a přijel do Čech. Po odeslání zprávy měl pak řidič mobilní telefon zničit. Jenže v tom nebyl důsledný a mobil později našli čeští policisté, kteří na případu spolupracovali. „Kriminalisté zjistili, kde se nachází tento mobilní telefon, bylo to v jednom pražském kanálu, a tento mobil byl zajištěn,“ uvedl pro Seznam Zprávy v roce 2019 Jaroslav Ibehej, mluvčí NCOZ.

Dalším důkazem proti Molčanovi pak byl pas zavražděného Mirovského. Molčan se totiž snažil zkorumpovat celníky na letišti v Sofii, aby tento pas zařadili do přepravy – konkrétně k letu směřujícímu do Frankfurtu nad Mohanem. Mělo to vypadat tak, že Mirovský živý a v pořádku odletěl z Bulharska.