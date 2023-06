Češi stojí za Ukrajinou, protiofenziva to může změnit

„V porovnání s jinými událostmi je ten zájem o dění na Ukrajině i dnes stále velmi vysoký. Je to samozřejmě dané tím, že je to událost, která se odehrává v poměrně geograficky blízkém prostoru a má na nás bezprostřední dopady,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy analytik CVVM Jan Červenka.

Podle něj je navíc takový pokles naprosto přirozený. „Dá se předpokládat, že ten zájem bude postupně klesat. U dlouhodobých záležitostí je to naprosto obvyklá věc,“ dodává.

Červenka sice žádnou výraznou změnu v postoji k Ukrajině nečeká, připouští ale, že by k nějakému zvratu přece jen dojít mohlo. Vše záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace na frontě.

S tím souhlasí i Tomáš Protivínský, analytik think tanku IDEA, který se rovněž věnuje průzkumům veřejného mínění. Podle něj by aktuální situaci mohla ovlivnit započatá ukrajinská protiofenziva. Ta se pravděpodobně promítne do nejednoznačnosti vnímání konfliktu.