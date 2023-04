Českého bojovníka na Ukrajině viní z rabování. Hrozí mu dvacet let vězení

„Obviněná osoba je stíhaná vazebně, přičemž o vzetí do vazby rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 5,“ dodal. Více informací s ohledem na to, že přípravné řízení je neveřejné, Martin Bílý nesdělil.

Přiznal však i to, že si z jednoho domu odnesl stříbrné investiční slitky. „Byla to kompletní sada stříbra. Asi tak dvanáct kusů. Byly zatavené v plastu a byla k nim krabička s certifikátem ukrajinské banky. Nevím, kolik měly slitky gramů. Byly velké asi jako tato sušenka,“ odhadl Filip Simon a ukázal přitom na sušenku, která se v restauracích zpravidla přidává ke kávě.

„Formálně by případ mohl splňovat trestný čin služby v cizí armádě. Na druhou stranu tu máme výroky politiků ohledně pomoci Ukrajině a našeho postavení v rámci tohoto konfliktu. Takže se může stát, že by dotyčný nebo kdokoliv, kdo by byl z tohoto přečinu obviněn, mohl dostal milost od prezidenta,“ domnívá se vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna.

„Problém vámi zmiňovaného muže je ale v tom, že je zároveň obviněný za zločin plenění v prostoru válečných operací. To je závažný čin z kategorie zvlášť závažných zločinů. Tam hrozí poměrně vysoká sazba, nebo dokonce i výjimečný trest. Spodní hranice je osm let, horní dvacet let,“ vysvětluje Tomáš Gřivna.

Filip Simon se Seznam Zprávám přiznal, že cennosti odcizil ve vesnici Stojanka nedaleko předměstí Kyjeva. Že se jednalo o krádež, zpočátku nechtěl připustit. „Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ řekl reportérovi Seznam Zpráv.