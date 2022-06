Sebral jsem stříbro v opuštěném domě, přiznal český dobrovolník na Ukrajině

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Policie prověřuje podle serveru iRozhlas.cz dva Čechy, kteří jsou podezřelí z krádeže a rabování během bojů na Ukrajině.

Na případ jednoho z nich upozornili reportéři Seznam Zpráv, kteří na přelomu března a dubna mapovali válečné dění na předměstí Kyjeva. Tehdy však zůstal případ neobjasněn, průběh událostí se nepodařilo doložit a podezřelý obvinění odmítal.

Nyní se však pětadvacetiletého Filipa Simona podařilo Seznam Zprávám kontaktovat v Česku znovu a muž svůj postoj změnil.

„Přiznávám, že jsem si vzal nějaké věci,“ připustil bývalý profesionální voják v rozhovoru, že si v domech a bytech opuštěných Ukrajinci přisvojoval cizí věci a cennosti.

Zmiňuje například brýle značky Gucci. „Našel jsem je v jedné bundě. Cenu nevím, myslel jsem, že stojí tak dva tisíce korun, ale borec, co byl s námi, říkal, že prý až 40 tisíc,“ uvedl.

Přiznal však i to, že si z jednoho domu odnesl stříbrné investiční slitky. „Byla to kompletní sada stříbra. Asi tak dvanáct kusů. Byly zatavené v plastu a byla k nim krabička s certifikátem ukrajinské banky. Nevím, kolik měly slitky gramů. Byly velké asi jako tato sušenka,“ odhadl Filip Simon a ukázal přitom na sušenku, která se v restauracích zpravidla přikládá ke kávě.

Foto: Seznam Zprávy Filip Simon (vzadu ve slunečních brýlích) v „akci“ se svou jednotkou

Cennosti vzal koncem března v jednom z opuštěných domů ve vesnici Stojanka nedaleko předměstí Kyjeva, kterou měla jeho dvanáctičlenná jednotka „začisťovat“.

„Rusové stahovali své pozice a náš úkol byl obcházet barák po baráku a ověřovat, jestli jsou čisté. V jednom domě byl trezor, v něm papíry, nějaké desky, pod nimi zelená krabička se stříbrnými slitky, tak jsem si je vzal,“ popisuje Filip Simon.

Že šlo o krádež, odmítá dlouho připustit. „Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost.“

Nejvíc však bývalý dobrovolník lituje ukradeného červeného baretu ukrajinské armády. „Červené barety odjakživa patří výsadkářům a speciálním jednotkám. Ten si musíte zasloužit. Za to jsem dostal největší čočku,“ vzpomíná, jak si ho vzali příslušníci jednotky „do parády“ poté, co se jeho krádež provalila.

„Přijeli borci z Karpatské Siče, zatáhli si mě do kabinetu. Tam se jich na mě vrhlo devět. Dostával jsem na žebra, do rukou, do nohou.“

K událostem se Seznam Zprávám vyjádřila mluvčí praporu Zakarpatská Sič. „Naši vojáci zjistili, že měl u sebe věci, které kradl z domů civilistů, a dokonce ukradené věci lidí z vlastního praporu, kteří tam bojovali.“

Současně odmítá, že by rabování v opuštěných domech někdo z jednotky povolil. „Vzhledem k tomu, že náš prapor se od roku 2014 podílí na obraně Ukrajiny před ruskou agresí a už 8 let má bezvadnou pověst, jsme nuceni reagovat na zveřejněné informace. My jsme vždy otevření a kategoricky odsuzujeme činy lupičů,“ uvedla mluvčí.

Dobrovolníci z Karpatské Siče předali Filipa Simona kyjevské policii, ale ta obvinění proti němu nevznesla. „Kdybychom našli nějaké důkazy, domů by neodjel,“ sdělil Seznam Zprávám pracovník kyjevské kriminální policie Dima Plat, který byl přítomen jeho tehdejšímu výslechu.

Veronika Bílková, expertka Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů a současně pedagožka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, obhajobu Filipa Simona odmítá.

„Argumenty, že se jedná o válečnou kořist a že ji povolil velící důstojník, jsou zcela absurdní. Nic jako válečná kořist neexistuje, je to středověký koncept, který známe maximálně z historických filmů. Mezinárodní právo nic takového nezná a argumentovat tím, že mu to dovolili velitelé, je ještě absurdnější. Cožpak velitelé mohou dovolit něco, co je nelegální a trestné?“ podivuje se akademička, která toho času pobývá na Ukrajině, kde mapuje zločiny.

Podle ní se jedná o jednoznačný klasický trestný čin. „Pravomoc je v rukou českých a ukrajinských soudů. My ho můžeme stíhat, protože to je náš občan, Ukrajinci by ho mohli stíhat, protože zločin byl spáchán na jejich území,“ míní Veronika Bílková.

Že případ nyní řeší české úřady, potvrdil nepřímo i policejní prezident Martin Vondrášek. „Vím o jednom případu, který prověřujeme, kdy se měl český občan dopustit majetkové trestné činnosti v souvislosti s boji na Ukrajině. Byly zahájeny úkony trestního řízení, ale nechci předjímat,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.

Jak daleko vyšetřování je, mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán nesdělil. „Citace, kterou uvádíte a která byla zveřejněná, je skutečně maximum možného,“ sdělil Seznam Zprávám. Sdílnější nebylo ani vrchní státní zastupitelství, které případ dozoruje.