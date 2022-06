Bojoval na Ukrajině, doma ho sebralo protiteroristické komando

Lukáš Paškuliak totiž prý koncem minulého roku prodal všechno, co měl, a nadělil si pod stromeček jednosměrnou letenku do Iráckého Irbílu. V plánu měl překročit hranice do Sýrie a pomáhat tam syrským Kurdům v boji proti teroristům z Islámskému státu. Neznalost prostředí a jazyka však plán zhatily. Podle toho, co říká, trval jeho pobyt v Iráku pouhých deset dnů.