Celý život vezou v autě: „A to jsme byli předloni na dovolené ve Varech“

„Tam dál se může stát cokoliv. Útok palnými zbraněmi, útok ze vzduchu nebo dělostřelectvem. Víte, jak se v této situaci chovat?“ pokládá voják řečnickou otázku a rovnou ji zodpoví. „Neutíkejte. Nemá to smysl. Při bombardování okamžitě skočte do nejbližší prohlubně. Kryt, díra, rigol, strouha, prostě cokoliv. Naděje, že by se vám před útokem podařilo utéct, je minimální. Větší šanci na přežití máte, když ležíte na zemi, nejlépe v krytu.“

Pětačtyřicetiletá Lesja Ribalko nás zve dál. A rovnou do sklepa. Dvojlůžko a pár regálů na betonové stěně. Tady se se svým mužem skrývala od počátku války. Tedy až do 22. dubna.

A nebojí se, že když mluví s novináři a nechá se fotografovat, že jí to ublíží? „Co se mi může stát horšího? Zabili mi muže, zabili mého synovce, třicetiletého kluka, který byl v kuchyni. Přiletěla mina a celý se rozprsknul. Zabili mi sousedy a přátele. Já to chci vykřičet do celého světa, aby všichni věděli, co se tu děje,“ říká Lesja. A usměje se.