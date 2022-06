Deník z frontové linie: Nepřítel je 7 kilometrů daleko. Ale oči má všude

„A to je jen zlomek toho, co tu normálně používáme. Během pár dnů to zas doplním,“ říká Tango za občasného dunění bombardování. Dnes je ale prý docela klid.

24. února, kdy Vladimir Putin bezostyšně napadl suverénní Ukrajinu, stál na letišti v Londýně a čekal na odlet do Kyjeva. Marně. Let byl zrušen. V ten moment, kdy sledoval dění na televizní obrazovce, měl prý jasno. Rozloučil se s blízkými, přebukoval letenku do Varšavy, odcestoval do Lvova a tam se přihlásil mezi dobrovolníky.

„The best version of me is when I'm doing this,“ cituji Johnova slova. Volně přeloženo – tím, co tu dělám, se projevuje to nejlepší ze mě. „Chci, aby Ukrajina byla můj domov a udělám pro to vše,“ říká a ukazuje na svou útočnou pušku BREN dvojku české výroby, na níž má vyryto jméno své milé.