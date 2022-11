Zprávy z bojiště: Rusko maří ukrajinskou ofenzivu vlastním útokem jinde

Než přikročíme k popisu situace na frontě, zastavíme se u jiných aspektů války. V sobotu 29. října podnikly ukrajinské ozbrojené síly útok na ruskou flotilu v Sevastopolu. Nasazena zřejmě byla dálkově řízená plavidla, jako to, které na konci září vyplavilo moře na Krymu. Co v tuto chvíle víme, si můžete přečíst ve zvláštním textu .

Kyjev tak v posledních týdnech prověřoval možnost nákupu elektřiny z Evropy, byť původně tamní vláda doufala v pravý opak : že po zastavení velké části svého průmyslu bude moci svou elektřinu do Evropy vyvážet a opatřit si tak v této chvíli vzácný a o to cennější zdroj příjmů.

U Bachmutu jednotky „Vagnerova orchestru“ dál útočí, hlavní směr jejich ofenzivy se ovšem změnil. Poté, co je ukrajinské jednotky vytlačily z jejich jediné pozice ve městě (průmyslové zóny na východě), těžiště se v posledních dnech přesunulo z oblasti jižně od Bachmutu spíše na sever. Zatím to ovšem podle dostupných informací k žádnému postupu ruských sil nevedlo.

Snaží se ale vzít pozici do kleští. Na západní straně útokem směrem od Pisků, na východě pak s využitím pozic kolem obce Novoselivka Druha, která je v ruských rukou. Kdyby se jim podařilo postoupit tak, že by zásobovací trasy do Avdijivky byly nepoužitelné, obránci by se z této skvělé pozice museli stáhnout. V ukrajinském zájmu tedy je konsolidovat obranu a ideálně ruské síly zatlačit o něco zpět. Kolem Doněcku se tedy dají v brzké době nejspíše očekávat velmi tvrdé střety.