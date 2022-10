Ukrajina píše historii námořní války. Její útok obnažil slabinu všech lodí

A to i přesto, že se zatím neví, jaké škody byly napáchány.

Přístav vzala totiž útokem s nejvyšší pravděpodobností ukrajinská vzdušná a hlavně i vodní autonomní technika. První takový útok v historii podle vojenských analytiků potvrdil, že bezpilotní plavidla mají a budou mít v námořních bitvách pozici obávané zbraně. Šokující je podle nich už jen skutečnost, že se drony do přístavu, kde kotví nejmodernější námořní technika Ruska, dostaly.

To je ale zároveň jednou z mála věcí, co o průběhu akce můžeme bezpečně tvrdit – přítomnost dronů ve vodách krymského přístavu a v bezprostřední blízkosti ruských lodí potvrzuje řada záběrů autonomních plavidel i explozí. Ty pochází částečně přímo z dronů, tedy od ukrajinské armády, nebo z bezpečnostních kamer na pobřeží.

Ukrajina i USA to označily za falešnou záminku a součást ruské taktiky využívat nedostatek potravin jako zbraň.

Videa z bezpilotních povrchových plavidel potvrzují, že se drony dostaly do blízkosti více než jedné ruské lodi, což naznačuje, že Moskva nepřiznala celkový rozsah škod.

Analýza záběrů provedená severem The War Zone uvádí, že na jednom videu z bezpilotního plavidla je jasně vidět bezprostřední přiblížení k nejméně jedné fregatě třídy Admiral Grigorovič (alternativně se nazývá i Projekt 11356, viz video v úvodu článku). Takové fregaty má Rusko jen tři a jednou z nich je i současná vlajková loď Černomořské flotily Admiral Makarov. Podle neověřených zpráv má být na videu právě ona.

Některá média či nezávislí analytici o přiblížení bezpilotního plavidla k fregatě třídy Admiral Grigorovič mluví rovnou jako o potvrzeném zásahu. Ten ale video pochopitelně neukazuje, protože kamera nemohla natočit svou vlastní destrukci. Exploze jsou sice vidět na záběrech z pevniny, není z nich ale patrné, co vybuchlo.

Když to shrneme, videa ukazují, že autonomní plavidla zasáhla nejméně dvě ruské lodě, ale není známo, jak rozsáhlé poškození způsobila. Kdyby došlo k výraznému požáru či dokonce potopení lodě, měly by to potvrdit satelitní snímky, což se ale zatím nestalo.