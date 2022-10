Satelitní záběry odhalují kulturní zkázu na Ukrajině

Své úsilí v monitorování zkázy kulturních památek na Ukrajině chce OSN do budoucna posílit. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ve středu oznámila, že do několika týdnů plánuje spustit veřejnou databázi, která bude systematicky odhalovat dopady války na architekturu, umění, historické budovy a další kulturní památky. Informoval o tom deník The Guardian.