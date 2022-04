Válka na Ukrajině v mapách: Z jakých pozic Rusko vstupuje do nové fáze

Kontrolu území analytici chápou tak, že ruská armáda je schopná zabránit tomu, aby v dané oblasti operovaly jiné jednotky. Neznamená to, že Rusko v regionu reálně politicky vládne, že by se mu zodpovídaly tamní úřady.

Pokud by Ukrajina vzbouřenecké republiky uznala ve stejných hranicích, jako to udělalo Rusko, znamenalo by to, že by se vzdala nejen území, které nekontrolovala ani před současnou válkou, ale i oblasti, jež jsou i teď v jejím držení. Moskva totiž republiky uznala v hranicích Doněcké a Luhanské oblasti a jejich části zůstávají pod kontrolou ukrajinské vlády.