В Празі скасовують безкоштовний проїзд для більшості біженців

З 1 червня, тобто вже з середи, біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом лише протягом п’яти днів після отримання прикордонного штампа та п’яти днів після отримання візи толерованого перебування.

Так, безкоштовно користуватися транспортом біженці зможуть максимум десять днів. Після цього вони повинні купити проїзний зі знижкою для людей, які потребують матеріальної допомоги.

Спеціальний проїзний для такої групи осіб діє з серпня минулого року. Проїзний на місяць коштує 165 крон, а на три місяці – 444 крони.