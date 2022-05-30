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ZprávyУкраїнські новиниВ Празі скасовують безкоштовний проїзд для більшості біженців

В Празі скасовують безкоштовний проїзд для більшості біженців

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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14:55

Депутати міської ради Праги схвалили зміни цін на проїзд у громадському транспорті столиці для українських біженців, які дотепер могли пересуватися містом безкоштовно.

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З 1 червня, тобто вже з середи, біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом лише протягом п’яти днів після отримання прикордонного штампа та п’яти днів після отримання візи толерованого перебування.

Так, безкоштовно користуватися транспортом біженці зможуть максимум десять днів. Після цього вони повинні купити проїзний зі знижкою для людей, які потребують матеріальної допомоги.

Спеціальний проїзний для такої групи осіб діє з серпня минулого року. Проїзний на місяць коштує 165 крон, а на три місяці – 444 крони.

Придбати його можна в спеціальних пунктах продажу. Для отримання знижки українцям необхідно пред'явити візу в паспорті.

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