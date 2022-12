Diagnóza Josefa Veselky: Sedm novoročních pravidel pro delší a kvalitnější život

K předsilvestrovské době patří novoroční předsevzetí. Někdo je má vymyšlená měsíce předem, jiný si na to nechává pár dní a většina z nás na dotaz, čeho se bude držet v příštím roce, odpoví bez přípravy. Pokud byste potřebovali inspiraci, pak nabízím půltucet a jedno pravidlo, které vedou k delšímu a kvalitnějšímu životu. Většina z nich je podložena seriózním výzkumem a jako taková jsou i součástí „medicíny založené na důkazech“.

1. Nejsilnějším rizikovým faktorem především kardiovaskulárních onemocnění u mladších lidí, ale nejen jich (jde i o nemoci plic a nádory), je kouření. Přestat kouřit je vhodné v jakémkoliv věku, ale nezačít s ním je samozřejmě zdaleka nejlepší. Tabákové firmy totiž dobře vědí, že kdo jednou začne, ten sotva kdy skončí. Nicméně pokud se to někomu podaří, pak se pozitivní účinky na srdce, cévy nebo dýchací cesty dostaví v řádu měsíců.

2. Velmi silným rizikovým faktorem jednoznačně zkracujícím délku života je absence pohybu. U veřejnosti se stalo známým doporučení ujít aspoň deset tisíc kroků denně, které bylo postupně revidováno i na hodnoty o pár tisícovek kroků nižší. Každopádně platí, že pohybovat bychom se měli prakticky denně a vykonávat fyzickou aktivitu, která je pro nás asi středně náročná (pomalý běh nebo jízda na kole, rychlá chůze, plavání, bruslení), bychom měli nejméně pětkrát týdně po půl hodině. Pokud toto doporučení začne dodržovat čerstvý padesátník, pak má reálnou šanci prodloužit si život dokonce o několik let.

4. Ačkoliv existuje fenomén zvaný paradox obezity ukazující, že při některých onemocněních je výhodnější mít váhu trochu vyšší, neměli bychom se na něj příliš ohlížet. Asi dvě třetiny českých mužů a polovina žen trpí nadváhou nebo obezitou a ve vyšších věkových kategoriích je to ještě podstatně horší. Kromě toho, že obezita může být nesmírně obtěžující, ve svých důsledcích většinou vede k cukrovce, vyššímu krevnímu tlaku a neúměrně zatěžuje srdce a kloubní aparát. Je to však podobné jako s cigaretami – trvale změnit poměr mezi energetickým příjmem a výdejem je věcí skoro nemožnou a ve skutečnosti to dokážou pouze ti nejodhodlanější s dobrým zázemím podporujícím změnu jejich životosprávy.