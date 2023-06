Diagnóza: Nekompetentní neví, že je nekompetentní. A chybí mu pokora

Jedna moudrá poučka v medicíně praví, že obecně přijímaná pravda označovaná jako paradigma platí právě jen do té doby, než je nahrazena paradigmatem novým. Jinými slovy, jen máloco má trvalou platnost a musíme se smířit s tím, že pokud dnes léčíme pacienty nějakým způsobem, dříve či později to budeme dělat jinak a pravděpodobně lépe.

Proto by se lékaři měli držet nejen publikovaných faktů, ale ještě více kritického myšlení, které by jim mělo signalizovat, pokud by něco v obecně přijímaném narativu poněkud skřípalo. A ještě cosi do tohoto úvodu patří –⁠ totiž pokora. Kdo ji v medicíně nemá, ten z přebujelého sebevědomí začne dělat chyby.