Epidemie se vrátila, hlásí ministerstvo. Hygienici doporučují respirátory

Jak upozorňují hygienici, respirační syncytiální virus (RSV) má inkubační dobu obvykle okolo čtyř až šesti dní. Onemocnění se projevuje rýmou, ztrátou chuti k jídlu a později kašlem. Je nebezpečné pro děti do dvou let věku a zejména pro nedonošená miminka. U těchto dětí může způsobit závažné dechové obtíže.

„Lidé by se měli pokud možno vyhýbat větším uskupením a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako je například kýchání do kapesníku. Omezit by měli také podávání rukou, objímání se při pozdravu nebo dotýkání se obličeje a očí neumytýma rukama. V případě nemoci nebo jejích příznaků doporučujeme raději zůstat doma a omezit kontakt s rizikovými skupinami, jako jsou senioři nebo osoby s chronickým onemocněním na nezbytné minimum,“ řekl Matyáš Fošum.

Nejvíc pacientů je ve skupině malých dětí do pěti let, u nich hygienici pozorují nemocnost 8944 případů na 100 000 obyvatel a proti minulému týdnu stoupla o 22,5 procenta.

„Co se týká procentního nárůstu, je nejrychlejší dynamika ve skupině seniorů, to znamená lidí starších 65 let. Minulý týden jsme avizovali, že se to začne zhoršovat, opravdu k tomu dochází. Chtěli bychom apelovat na opatrnost, aby lidé raději nechodili do větších kolektivů, pokud pojedou městskou dopravou, ať si klidně nasadí respirátor, dneska to není žádná ostuda,“ řekla Jana Böhmová, mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.