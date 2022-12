V lékárnách chybí běžné léky. Řetězová reakce se jen tak nezastaví

„Prakticky už nejsou dostupné žádné přípravky s fenoxymethylpenicillinem, obtelefonovala jsem včera různé lékárny a narazila na zbytky v některých vybraných, kam posílám pacienty, když je to opravdu nutné,“ popsala ve čtvrtek praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, která ordinuje v Praze 6.

Celou situaci podle lékařky komplikuje i to, že data o dostupnosti přímo v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Ani lékař nemá automaticky informaci, zda je lék aktuálně k sehnání a zda náhodou pacientovi nepředepisuje něco, k čemu nemá šanci se jednoduše dostat. Hledání a vyzvedávání léků tak často vyžaduje výraznou dávku trpělivosti.

„Bohužel lékaři, pacienti, ale ani lékárníci navzájem nemohou nijak ověřit, kde ještě lék mají. Je nutné si volat a ptát se,“ dodává. To vše se přitom děje v situaci, kdy se ordinace plní nemocnými pacienty.

„U penicilinu vypadl původní léčivý přípravek. Jednáním s lokálním výrobcem se podařilo pokrýt mimořádnou dodávkou zhruba měsíc listopad a dodávky už jsou zase obnovené. Jsou tam ale také různé lékové formy a lékové síly, takže se to stále trochu proměňuje. Předpokládáme, že by se to mělo během ledna a února ustálit,“ popsala ve středu ředitelka SÚKL Irena Storová.