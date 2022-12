Respirační nemoci sílí. Česko přitom stále bojuje s výpadky léků

„Výpadek se týká především dětských léků na snížení horečky s obsahem paracetamolu a ibuprofenu, a to zejména ve formě sirupů a čípků. K dostání jsou tablety pro děti od 3 let. Situace trvá přibližně od léta a je stále nepřehledná,“ popsala pro Seznam Zprávy mluvčí lékáren Pilulka Daria Zverevská.

Výpadky potvrzuje i Česká lékárnická komora. Zároveň však upozorňuje, že by lidé neměli léky zbytečně skupovat a zásobovat se, pokud je akutně nepotřebují.

Konkrétně chřipka se nyní v Česku rozmáhá hlavně mezi dětmi ve věku od šesti do 14 let. Třeba v sousedním Německu už se ale populací šíří střední intenzitou.

Sezonní nárůst respiračních infekcí je podle ní v letošní sezoně vyšší a rychlejší než v době před pandemií koronaviru. „Přirozená cirkulace respiračních virů byla v důsledku předchozích proticovidových opatření utlumena, a to včetně chřipky, která zde v uplynulých dvou sezonách prakticky nebyla,“ dodala.

Podobný vývoj zaznamenává i Jihočeský kraj, kde u akutních respiračních nákaz hygienici hlásí na 100 000 obyvatel 1107 pacientů. V kategorii do pěti let připadá na 100 000 dětí 4141 případů, tedy o 17,2 procenta více než před týdnem.

„Hodně to stoupá. A ještě k tomu nevíme, jak se vyvíjí koronavirus, protože lidé se na něj už prakticky netestují. Ale počítáme, že případy respiračních onemocnění se budou do Vánoc ještě zvyšovat,“ míní o situaci Kvetoslava Kotrbová, šéfka jihočeských hygieniků.

Jak moc bude nyní nástup respiračních chorob sílit, záleží podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky i na ohleduplnosti pacientů. Ti by podle něj neměli zapomínat na zásady, které si veřejnost osvojila právě během covidu.

„Úplně se izolovat od okolí, nechodit do práce ani na společenské akce, omezit kontakty na nezbytné minimum. A v situacích, kdy tak z nějakého důvodu nemohou učinit, by měli nosit respirátor. Bohužel denně vidíme spoustu nemocných lidí, kteří přicházejí do čekárny bez ničeho,“ vyjmenovává lékař.