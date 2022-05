Glosa: Válka může ukončit naši národní prokrastinaci

Je přirozenou reakcí lidské mysli hledat v negativních věcech dobré zrnko. Ve válce s Ruskem, která se jistě netýká jen Ukrajiny, to není jednoduché, ale pokusme se o to.

Takový čerstvý vítr by si zasloužily i jiné oblasti než energetika. Už se řeší školství, které se chtě nechtě musí vypořádat s náporem nových žáků, kteří budou potřebovat pomoc a „vytáhnout“. Jestli se to naučíme, mohou z toho těžit všechny děti. Získali jsme tak příležitost, jak konečně skutečně překonat tu třicet let probíranou propast, kterou české školy hloubí dětem, které se nenarodily vysokoškolsky vzdělaným rodičům nebo se stříbrnou lžičkou v puse.

A ještě jeden příklad, který s národní bezpečností taky velmi souvisí, ač na to někdy zapomínáme: péče o krajinu a zemědělství. Možná symbol toho, jak moc důležité problémy jsme schopni přehlížet. A jak dlouho. Desítky let po revoluci se těžko můžeme vymlouvat na „komunisty, kteří rozorali meze“. Zemědělství, kde budou zastoupeni a podporováni nejen ti obří, ale i střední a malí, může pomoci k větší potravinové soběstačnosti, lepší kvalitě jídla. Také známá hesla, že? Kvalitní půda by také měla zůstávat na polích, a ne mizet a odtékat kamsi pryč. A kdyby se lidé mohli do vedlejší vesnice dostat dva kilometry cestou přes pole, a ne patnáct kilometrů okolo lánů autem, taky by se to hodilo.