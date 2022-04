Komentář: Rusko musí padnout, aby Rusové byli svobodní

„Když vrchní velitel zahájil speciální operaci na Ukrajině, změnil se běh dějin. Nezvratně. Moskva vstoupila do přímé konfrontace s globálním liberálním řádem. A pustila se do likvidace rusofobního nacistického výtvoru, zbudovaného tímto řádem vedle Ruska. Teď už pro nás existuje jen jediný výsledek – vítězství.“

Tato slova publikoval v polovině dubna Alexandr Dugin, kdysi ruský profesor a poslanec, nyní zanícený kazatel fašizujícího konzervativismu, nacionalismu a antiliberalismu. Až do začátku kremelské agrese proti Ukrajině vzbuzoval na Západě podobně zdvořilý zájem jako ruští jurodiví světci, kdysi posedávající nazí ve sněhu s kletbami i modlitbami na rtech. Pro svět byl Dugin zkrátka jen dalším výstředním Rusem s bizarními vousy a nápady. Teď už ho analytici berou vážně. Je totiž zřejmé, že Duginův vliv na nynější Kreml je – řekněme – značný.

Cyničtí pozorovatelé měli v únoru (nejčastěji) za to, že Moskva Ukrajinu jen straší. A pokud se už k agresi odhodlá, obsadí „pouze“ obě proruské separatistické republiky na východě Ukrajiny, kterým posledních osm let fakticky vládla.

Po rychlé operaci se čekala monstrózní přehlídka na Rudém náměstí a nadšení ruského lidu, který v opojení kolektivního vítěze na pár měsíců zapomene na vlastní každodenní beznaděj. Evropa a USA by pak na Rusko uvalily další sankce, běžný provoz by ale pokračoval. Z Moskvy by na Západ nadále tekly plyn i ropa, včetně oligarchů se svými příbuznými, a opačným směrem zas vyspělé technologie a spotřební zboží, které hospodářsky zaostalé Rusko neumí vyrobit.